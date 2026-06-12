Больмент Казимир Устинович 1864 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Больмент Казимир Устинович

Автор
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мужской, родился 1864 ст., Стайнишки, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads

умер 08.08.1916 ст., Стайнишки, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads

Супруги
Больмент (Варжутович) Анна Антоновна06.06.1876 ст. г.р.
Дети
Больмент Александр Казимирович12.08.1895 ст. г.р.
Больмент Мария Казимировна30.05.1898 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Стайнишки, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads

Крещение
Неизвестно

каталического вероисповедания

Бракосочетание
05.09.1894 ст.

Жена: Больмент (Варжутович) Анна Антоновна

Стайнишки, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads

МК 1894 ГАВО ф 496 о9 д164 стр.400об-401 жених и невеста первый брак

Рождение ребёнка
12.08.1895 ст.

Сын: Больмент Александр Казимирович

Мать ребёнка: Больмент (Варжутович) Анна Антоновна

Стайнишки, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads

ГАВО ф 496 о28 д53 стр. 27 об - 28

Рождение ребёнка
30.05.1898 ст.

Дочь: Больмент Мария Казимировна

Мать ребёнка: Больмент (Варжутович) Анна Антоновна

Стайнишки, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads

ГАВО ф 496 о28 д53 стр. 278 об - 279

Рождение ребёнка
22.11.1900 ст.

Сын: Больмент Михаил Казимирович

Мать ребёнка: Больмент (Варжутович) Анна Антоновна

Стайнишки, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads

МК 1900 ГАВО ф 496 о28 д62 стр.30об-31 №347 от 25 октября 1935 г

Рождение ребёнка
12.02.1903 ст.

Сын: Больмент Алексей Казимирович

Мать ребёнка: Больмент (Варжутович) Анна Антоновна

Стайнишки, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads

МК 1903 ГАВО ф 496 о61 д4 стр.76об-77

Рождение ребёнка
24.11.1905 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Больмент (Варжутович) Анна Антоновна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.04.1911 ст.

Дочь: Больмент Елизавета Казимировна

Мать ребёнка: Больмент (Варжутович) Анна Антоновна

Стайнишки, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads

МК 1911 ГАВО ф 496 о61 д95 стр.365об-366

Рождение ребёнка
18.08.1913 ст.

Сын: Больмент Андрей Казимирович

Мать ребёнка: Больмент (Варжутович) Анна Антоновна

Стайнишки, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads

МК 1913 ГАВО ф 496 о61 д99 стр.99об-100

Смерть
08.08.1916 ст.
Стайнишки, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads

МК 1916 ГАВО ф 496 о61 д104 стр.180об-181

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