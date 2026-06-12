Больмент Казимир Устинович
мужской, родился 1864 ст., Стайнишки, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads
умер 08.08.1916 ст., Стайнишки, Kalniešu pagasts, Krāslavas novads
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Больмент Александр Казимирович
Мать ребёнка: Больмент (Варжутович) Анна Антоновна
Дочь: Больмент Мария Казимировна
Мать ребёнка: Больмент (Варжутович) Анна Антоновна
Сын: Больмент Михаил Казимирович
Мать ребёнка: Больмент (Варжутович) Анна Антоновна
Сын: Больмент Алексей Казимирович
Мать ребёнка: Больмент (Варжутович) Анна Антоновна
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Больмент (Варжутович) Анна Антоновна
Дочь: Больмент Елизавета Казимировна
Мать ребёнка: Больмент (Варжутович) Анна Антоновна
Сын: Больмент Андрей Казимирович
Мать ребёнка: Больмент (Варжутович) Анна Антоновна