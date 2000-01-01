Makowski Józef — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Makowski Józef

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1878 г.р.
Между 1893 и 1895 г.р.
Между 1900 и 1902 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Makowski Leontij

Мать ребёнка: не указана

Hrymiaczka
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1895

Сын: Makowski Joseph M

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1900 и 1902

Дочь: Malinowski Nina

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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