Фёдор Антонович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Антон (Отец Фёдора и Андрея)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Стефановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагия (Пелагея) Фёдоровна
Мать ребёнка: Настасья Стефановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Настасья Стефановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ольга Фёдоровна
Мать ребёнка: Настасья Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Настасья Стефановна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Максим Фёдорович
Мать ребёнка: Настасья Стефановна
Смерть
Неизвестно