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Фёдор Антонович

Место рождения

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Антон (Отец Фёдора и Андрея)

Мать: не указана

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Стефановна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагия (Пелагея) Фёдоровна

Мать ребёнка: Настасья Стефановна

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Настасья Стефановна

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ольга Фёдоровна

Мать ребёнка: Настасья Стефановна

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Настасья Стефановна

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Максим Фёдорович

Мать ребёнка: Настасья Стефановна

Залюбовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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