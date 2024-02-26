Исай Трофимов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Трофим Кирилов (Ич)
Мать: Ирина Тереньтьева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Исаева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Елена Исаева (Вна)
Мать ребёнка: Татьяна Исаева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1805
Сын: Григорий Исаев (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна Исаева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Акилина Исаева (Вна)
Мать ребёнка: Татьяна Исаева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Николай Исаев (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна Исаева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Федор Исаев (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна Исаева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Арсений Исаев (Ич)
Мать ребёнка: Татьяна Исаева (Вна)
Смерть
1844