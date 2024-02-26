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Исай Трофимов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Около 1752 г.р.

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Трофим Кирилов (Ич)

Мать: Ирина Тереньтьева (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Исаева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Елена Исаева (Вна)

Мать ребёнка: Татьяна Исаева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1805

Сын: Григорий Исаев (Ич)

Мать ребёнка: Татьяна Исаева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Акилина Исаева (Вна)

Мать ребёнка: Татьяна Исаева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Николай Исаев (Ич)

Мать ребёнка: Татьяна Исаева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Федор Исаев (Ич)

Мать ребёнка: Татьяна Исаева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Арсений Исаев (Ич)

Мать ребёнка: Татьяна Исаева (Вна)

Смерть
1844

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