Плотников Егор (Георгий)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Плотников Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1937
Сын: Плотников Дмитрий
Мать ребёнка: Плотникова Варвара
Рождение ребёнка
29.01.1942
Дочь: Бушуева Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Плотникова Варвара
Лопвадор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плотникова Варвара
Смерть
Неизвестно