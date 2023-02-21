Плотников Егор (Георгий) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Егор (Георгий)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Плотников Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1937

Сын: Плотников Дмитрий

Мать ребёнка: Плотникова Варвара

Рождение ребёнка
29.01.1942

Дочь: Бушуева Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Плотникова Варвара

Лопвадор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Варвара

Смерть
Неизвестно
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