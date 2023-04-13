Shapiro (Rubin) Fannie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shapiro (Rubin) Fannie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Catherine

Отец ребёнка: Shapiro Samuel

Рождение ребёнка
1908

Сын: Shapiro Charles Jack

Отец ребёнка: Shapiro Samuel

Washington D. C., DC United States
Рождение ребёнка
26.06.1916

Сын: Shapiro Nathan

Отец ребёнка: Shapiro Samuel

Работа или профессия
Неизвестно
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