Shapiro (Rubin) Fannie
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Catherine
Отец ребёнка: Shapiro Samuel
Рождение ребёнка
1908
Сын: Shapiro Charles Jack
Отец ребёнка: Shapiro Samuel
Washington D. C., DC United States
Рождение ребёнка
26.06.1916
Сын: Shapiro Nathan
Отец ребёнка: Shapiro Samuel
Работа или профессия
Неизвестно