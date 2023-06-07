Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1771
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771
Отец: Иван Елисеев
Мать: Татьяна Логинова
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Дочь: Екатерина Петрова
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Дочь: Настасья Петрова
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Агафья Петрова
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Петров
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Николаева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1816