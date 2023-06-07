Петр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Иванов

Петр Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1771

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1745 г.р.

Мать

Вычислено 1751 г.р.

Жена

Дети

Вычислено 1799 г.р.
Вычислено 1802 г.р.
Вычислено 1813 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1771

Отец: Иван Елисеев

Мать: Татьяна Логинова

Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Дочь: Екатерина Петрова

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Рождение ребёнка
Вычислено 1802

Дочь: Настасья Петрова

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Агафья Петрова

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Петров

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1816
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close