Михаил Стефанович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Стефан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анисья Михайловна
Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иван Михайлович
Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно