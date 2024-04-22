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Михаил Стефанович

Место рождения

Потапиха, Харовский район, Северный край

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Стефан Тимофеевич

Мать: не указана

Потапиха, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анисья Михайловна

Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна

Потапиха, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
1816

Сын: Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна

Потапиха, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
1831

Сын: Иван Михайлович

Мать ребёнка: Парасковья Дмитриевна

Потапиха, Харовский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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