Goryachev Svetlana — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Goryachev Svetlana

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зальцберг Юрий Ефимович

Мать: Бриль Инна Шаевна

Рождение ребёнка
03.02.1988

Сын: Горячев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Павлов Александр Валерьевич

Рождение ребёнка
22.09.1991

Дочь: Горячева Ирина Александровна

Отец ребёнка: Горячев Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Александр Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячев Александр Владимирович

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