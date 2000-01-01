Goryachev Svetlana
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зальцберг Юрий Ефимович
Мать: Бриль Инна Шаевна
Рождение ребёнка
03.02.1988
Сын: Горячев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Павлов Александр Валерьевич
Рождение ребёнка
22.09.1991
Дочь: Горячева Ирина Александровна
Отец ребёнка: Горячев Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно