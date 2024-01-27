Колесников Николай Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Николай Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
24.11.1974

Сын: Колесников Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Колесникова Ольга Васильевна

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