Колесников Николай Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
24.11.1974
Сын: Колесников Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Колесникова Ольга Васильевна