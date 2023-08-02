Глазкова Пелагея Стефановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Сын: Глазков Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Глазков Андрей Степанович (Стефанович)
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Глазков Андрей Степанович (Стефанович)
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Глазков) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Глазков Андрей Степанович (Стефанович)
Смерть
Неизвестно