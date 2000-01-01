Лаптева-Плумаки Виолетта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева-Плумаки Виолетта

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптева Соня Евгеньевна

Отец ребёнка: Лаптев Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаптев Артём Евгеньевич

Отец ребёнка: Лаптев Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаптева Карина Евгеньевна

Отец ребёнка: Лаптев Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Евгений Александрович

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