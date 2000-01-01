Лаптева-Плумаки Виолетта
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптева Соня Евгеньевна
Отец ребёнка: Лаптев Евгений Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лаптев Евгений Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаптева Карина Евгеньевна
Отец ребёнка: Лаптев Евгений Александрович
Бракосочетание
Неизвестно