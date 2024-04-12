Марiя Михайлова
Место рождения
Дата рождения18.10.1899 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1899 ст.
Отец: Михаил Степанов (Стефанов)
Мать: Пелагея Васильева
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Запасный крнъ Михаилъ Стефановъ и законная жена его Пелагiя Стефанова оба православного вероисповеданiя 56-25-22... Показать все
Крещение
23.10.1899 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянскiй сынъ Павелъ Михайловъ и крестьянская девица Параскева Михайлова 56-25-220-133об-134