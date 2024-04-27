Бутурлина (Романова) Варвара Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1959
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Романов Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бутурлин Владимир Дмитриевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Петрова (Бутурлина) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Бутурлина) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1959