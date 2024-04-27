Бутурлина (Романова) Варвара Георгиевна 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бутурлина (Романова) Варвара Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Романов Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бутурлин Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Петрова (Бутурлина) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Бутурлина) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1959

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