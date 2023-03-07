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Пасынков Иван Севастьянов

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Место рождения

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Пасынков Севастьян Иванов

Мать: Пасынкова Татьяна Ефимова

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Пасынкова Гликерия

Мать ребёнка: Пасынкова Евгения Федорова

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Пасынков Косьма Иванов

Мать ребёнка: Пасынкова Евгения Федорова

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Евгения Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Евгения Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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