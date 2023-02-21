(Рыжих) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыжих) Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1889 г.р.

Мать

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

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НА
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыжих Филипп Александрович

Мать: Рыжих Прасковья Петровна

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