Гейль Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гейль Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1968

Сын: Гейль Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Гейль Алла Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гейль Алла Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гейль Иван Андреевич

Мать ребёнка: Гейль Алла Андреевна

Смерть
1999
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