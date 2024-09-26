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Бучнев Данила Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Бучнев Тимофей Федотов

Мать: Бучнева Афимья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бучнева Анна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Бучнев Кондрат Данилов

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Бучнев Алексей Данилов

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бучнев Афанасий Данилов

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Упоминание
1881
Семейство переселилось в Карсскую область.
Смерть
Неизвестно

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