Бучнев Данила Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Бучнев Тимофей Федотов
Мать: Бучнева Афимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бучнева Анна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Упоминание
1881
Семейство переселилось в Карсскую область.
Смерть
Неизвестно