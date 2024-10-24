Мещеряков Кузьма
Место рожденияПокровское 1
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерякова Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Мещерякова Пелагея Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мещерякова Пелагея Прокофьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мещерякова Пелагея Прокофьевна
Рождение ребёнка
09.02.1922
Сын: Мещеряков Алексей Кузьмич
Мать ребёнка: Мещерякова Пелагея Прокофьевна
Покровское 1, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно