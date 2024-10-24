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Мещеряков Кузьма

Место рождения

Покровское 1

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мещеряков Иван Федорович

Мать: Мещерякова Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерякова Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Мещерякова Пелагея Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Мещерякова Пелагея Прокофьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Мещерякова Пелагея Прокофьевна

Рождение ребёнка
09.02.1922

Сын: Мещеряков Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Мещерякова Пелагея Прокофьевна

Покровское 1, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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