Скоробогатов Василий Корнилович
Место рожденияРоссия Тюменская обл.Сорокинский р-н д.Ворсиха
Дата рождения10.03.1921
Дата смерти05.09.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1921
Россия Тюменская обл.Сорокинский р-н д.Ворсиха
Военная служба
12.07.1942
Призван Игаркинским ГВК г.Игарка Красноярского р-на РСФСР
в/ч - 192сп 490 сп
Военная награда
29.12.1944
Приказом № 129/н ВС 192сд награжден орденом «Славы» 3-й ст.
ЦАМО РФ . Ф - 33-686196-3892
Военная награда
14.02.1945
Награжден Приказом 12/н ВС 192сд медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-717037-1317
Военная награда
09.05.1945
Указом ПВС СССР награждпен медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг»
Военная награда
30.09.1945
Указом ПВС СССР награжден медалью «За победу над Японией»
ЦАМО РФ шк-80,ящ-5
Военная награда
06.04.1985
Указом ПВС СССР юбилейное награждение орденом «Отечественной войны» 2-й ст.
ЦАМО РФ шк-56,ящ-7,док № 86
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1997
Россия Тюменская обл.,Сорокинский р-н с.Ворсиха
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
село Бол. Сорокино