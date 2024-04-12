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Разов Александр Иванович

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Место рождения

Жабье, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

02.12.1915

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1915

Отец: Разов Иван

Мать: не указана

Жабье, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.05.1939

Дочь: Шарова Нина Александровна

Мать ребёнка: Разова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Булкина Галина Александровна

Мать ребёнка: Разова Александра

Смерть
1978
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