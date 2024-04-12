Разов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения02.12.1915
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1915
Отец: Разов Иван
Рождение ребёнка
21.05.1939
Дочь: Шарова Нина Александровна
Мать ребёнка: Разова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Разова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Булкина Галина Александровна
Мать ребёнка: Разова Александра
Смерть
1978