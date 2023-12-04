Заводчикова (Игнатова) Олимпиада Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Игнатов Кирилл Иоаннов
Бракосочетание
11.10.1904
Черновка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99H-M9ZN-K?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQG2C-8FZS&action=view
Рождение ребёнка
27.09.1906
Сын: Заводчиков Иоанн Никитович
Отец ребёнка: Заводчиков Никита Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
20.06.1911
Дочь: Заводчикова Анна Никитична
Отец ребёнка: Заводчиков Никита Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
02.07.1916
Дочь: Заводчикова Марфа Никитична
Отец ребёнка: Заводчиков Никита Георгиевич (Егорович)