Заводчикова (Игнатова) Олимпиада Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводчикова (Игнатова) Олимпиада Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Игнатов Кирилл Иоаннов

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1904

Муж: Заводчиков Никита Георгиевич (Егорович)

Черновка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G99H-M9ZN-K?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AQG2C-8FZS&action=view
Рождение ребёнка
27.09.1906

Сын: Заводчиков Иоанн Никитович

Отец ребёнка: Заводчиков Никита Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
20.06.1911

Дочь: Заводчикова Анна Никитична

Отец ребёнка: Заводчиков Никита Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
02.07.1916

Дочь: Заводчикова Марфа Никитична

Отец ребёнка: Заводчиков Никита Георгиевич (Егорович)

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