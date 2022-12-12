Хлебникова Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1844 ст.
Отец ребёнка: Хлебников Никита Иванович
Рождение ребёнка
?.09.1845 ст.
Дочь: Любовь Никитишна
Отец ребёнка: Хлебников Никита Иванович
Рождение ребёнка
07.08.1849 ст.
Отец ребёнка: Хлебников Никита Иванович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Сын: Федор
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно