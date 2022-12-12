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Хлебникова Марфа Андреевна

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1825 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.08.1844 ст.

Сын: Хлебников Андрей Никитич

Отец ребёнка: Хлебников Никита Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.09.1845 ст.

Дочь: Любовь Никитишна

Отец ребёнка: Хлебников Никита Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.08.1849 ст.

Сын: Хлебников Матвей Никитич

Отец ребёнка: Хлебников Никита Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Федор

Отец ребёнка: не указан

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлебников Никита Иванович

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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