Самсонова Анна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонова Анна Федотовна

Самсонова Анна Федотовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1919

Дата смерти

14.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1946

Сын: Дойников Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Дойников Алексей Исаевич

Рождение ребёнка
27.11.1952

Сын: Дойников Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Дойников Алексей Исаевич

Рождение ребёнка
05.10.1954

Дочь: Дойникова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Дойников Алексей Исаевич

Рождение ребёнка
19.05.1957

Дочь: Дойникова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Дойников Алексей Исаевич

Рождение ребёнка
13.03.1961

Дочь: Дойникова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Дойников Алексей Исаевич

Смерть
14.03.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close