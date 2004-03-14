Самсонова Анна Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1919
Дата смерти14.03.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1946
Сын: Дойников Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Дойников Алексей Исаевич
Рождение ребёнка
27.11.1952
Сын: Дойников Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Дойников Алексей Исаевич
Рождение ребёнка
05.10.1954
Дочь: Дойникова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Дойников Алексей Исаевич
Рождение ребёнка
19.05.1957
Дочь: Дойникова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Дойников Алексей Исаевич
Рождение ребёнка
13.03.1961
Дочь: Дойникова Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Дойников Алексей Исаевич
Смерть
14.03.2004