Нуштаев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.?
Дочь: Нуштаева Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: Нуштаева Наталья Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нуштаева Вероника Алексеевна
Мать ребёнка: Нуштаева Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно