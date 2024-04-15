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Зенков Агафон Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Зенков Емельян Андреевич

Мать: Зенкова Устинья

Рождение ребёнка
1808

Сын: Зенков Иван Агафонович

Мать ребёнка: Зенкова Устинья Борисовна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Катерина Агафоновна

Мать ребёнка: Зенкова Устинья Борисовна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Зенков Федор Агафонович

Мать ребёнка: Зенкова Устинья Борисовна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1829
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