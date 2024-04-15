Зенков Агафон Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1829
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Зенков Емельян Андреевич
Мать: Зенкова Устинья
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Зенкова Устинья Борисовна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Катерина Агафоновна
Мать ребёнка: Зенкова Устинья Борисовна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Зенкова Устинья Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1829