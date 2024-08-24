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Токарева Лидия Вениаминовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1918

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Морозова (Токарева) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Токарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.03.1909

Дочь: (Токарева) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Токарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Токарев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Токарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.03.1910

Сын: Токарев Ростислав Иванович

Отец ребёнка: Токарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
После 1910

Дочь: Буйван (Токарева / Гусева) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Токарев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Токарев (Tokarev) Виктор Иванович (Viktor Ivanovich)

Отец ребёнка: Токарев Иван Иванович

Смерть
Около 1918
Причина смерти: Погром

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