Токарева Лидия Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Морозова (Токарева) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Токарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1909
Дочь: (Токарева) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Токарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
До 1910
Отец ребёнка: Токарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.03.1910
Сын: Токарев Ростислав Иванович
Отец ребёнка: Токарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
После 1910
Дочь: Буйван (Токарева / Гусева) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Токарев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Токарев (Tokarev) Виктор Иванович (Viktor Ivanovich)
Отец ребёнка: Токарев Иван Иванович
Смерть
Около 1918
Причина смерти: Погром