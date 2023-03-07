Шутов Петр Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Петр Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1669 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1712 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Шутов Павел Прохоров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Марья Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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