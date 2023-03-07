Шутов Петр Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1704
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704
Отец: Шутов Павел Прохоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Марья Никитина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762