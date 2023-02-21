Аникин Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникин Артем

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1982

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982

Отец: Аникин Евгений

Мать: Светлана

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