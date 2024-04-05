Друзев Константин Гаврилович
Место рождения
Дата рождения22.05.1913
Дата смерти14.06.1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1913
Отец: Друзев Гаврила
Рождение ребёнка
30.10.1943
Дочь: Кренделева Зинаида Константиновна
Мать ребёнка: Друзева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.06.1949
Сын: Друзев Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Друзева Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Друзева Анна Алексеевна
Смерть
14.06.1978