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Друзев Константин Гаврилович

Место рождения

Нежеголь, Шебекинский, Белгородская область

Дата рождения

22.05.1913

Дата смерти

14.06.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1913

Отец: Друзев Гаврила

Мать: Друзева Аксенья Никитична

Нежеголь, Шебекинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
30.10.1943

Дочь: Кренделева Зинаида Константиновна

Мать ребёнка: Друзева Анна Алексеевна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.06.1949

Сын: Друзев Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Друзева Анна Алексеевна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друзева Анна Алексеевна

Смерть
14.06.1978
Нежеголь, Шебекинский, Белгородская область
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