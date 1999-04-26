Васильев Иван Леонтьевич
Место рожденияГайсин, Винницкая область, Украина
Дата рождения03.04.1924
Дата смерти26.04.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.04.1924
Отец: Васильев Леонтий
Мать: Васильева Елена
Гайсин, Винницкая область, Украина
Рождение ребёнка
09.10.1963
Дочь: Ивлева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Никифоровна
деревня Лелеки, Семеновский район, Нижегородская область
Смерть
26.04.1999
Тарасиха, Семеновский, Нижегородская область