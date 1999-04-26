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Васильев Иван Леонтьевич

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Место рождения

Гайсин, Винницкая область, Украина

Дата рождения

03.04.1924

Дата смерти

26.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1924

Отец: Васильев Леонтий

Мать: Васильева Елена

Гайсин, Винницкая область, Украина
Рождение ребёнка
09.10.1963

Дочь: Ивлева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Никифоровна

деревня Лелеки, Семеновский район, Нижегородская область
Смерть
26.04.1999
Тарасиха, Семеновский, Нижегородская область
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