Frankfort (Nunes Vaz) Sara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFrankfort (Nunes Vaz) Sara

Frankfort (Nunes Vaz) Sara

avatar

Место рождения

Hackney, London, England, United Kingdom

Дата рождения

06.12.1890

Дата смерти

12.10.1973

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1866 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1890

Отец: Nunes Vaz Isaac

Мать: Nunes Vaz Rebecca (Theodora)

Hackney, London, England, United Kingdom
Место жительства
1891
Место жительства
31.03.1901
Место жительства
1905
Место жительства
1905
Место жительства
1910
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Frankfort ?

Смерть
12.10.1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close