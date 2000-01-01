Frankfort (Nunes Vaz) Sara
Место рожденияHackney, London, England, United Kingdom
Дата рождения06.12.1890
Дата смерти12.10.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1890
Отец: Nunes Vaz Isaac
Hackney, London, England, United Kingdom
Место жительства
1891
Место жительства
31.03.1901
Место жительства
1905
Место жительства
1905
Место жительства
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Frankfort ?
Смерть
12.10.1973