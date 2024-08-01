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Огольцов Михаил Федорович

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Место рождения

С. Бетино, касимовский район, Рязанская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

09.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Огольцов федор

Мать: ксения

Место жительства
1920
Рождение ребёнка
10.12.1949

Дочь: Огольцова Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Сверчкова Екатерина Селеверствовна

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
11.02.1956

Жена: Сверчкова Екатерина Селеверствовна

Смерть
09.04.1959
Бетино, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

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