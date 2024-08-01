Огольцов Михаил Федорович
Место рожденияС. Бетино, касимовский район, Рязанская область
Дата рождения1910
Дата смерти09.04.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Огольцов федор
Мать: ксения
Место жительства
1920
Рождение ребёнка
10.12.1949
Дочь: Огольцова Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Сверчкова Екатерина Селеверствовна
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Бракосочетание
11.02.1956
Смерть
09.04.1959
Бетино, Касимовский муниципальный район, Рязанская область