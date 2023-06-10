Барсуков Андрей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барсуков Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барсукова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Барсукова (Не Знаем) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Барсукова (Не Знаем) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Барсукова (Не Знаем) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букатина (Барсукова) Арина Андреевна
Мать ребёнка: Барсукова (Не Знаем) Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барсуков Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Барсукова (Не Знаем) Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.01.1898
Дочь: Бахтанова (Барсуков) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Барсукова (Не Знаем) Пелагея Михайловна
Столовое, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
место рождение как указано в свидетельстве о рождении -селение Столовое Платоновский
Смерть
Неизвестно