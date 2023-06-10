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Барсуков Андрей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барсуков Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барсукова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Барсукова (Не Знаем) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барсуков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Барсукова (Не Знаем) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барсуков Павел Андреевич

Мать ребёнка: Барсукова (Не Знаем) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букатина (Барсукова) Арина Андреевна

Мать ребёнка: Барсукова (Не Знаем) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барсуков Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Барсукова (Не Знаем) Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барсукова (Не Знаем) Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
16.01.1898

Дочь: Бахтанова (Барсуков) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Барсукова (Не Знаем) Пелагея Михайловна

Столовое, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
место рождение как указано в свидетельстве о рождении -селение Столовое Платоновский
Смерть
Неизвестно

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