Сидоров Виктор Алексеевич
Место рожденияд.Речкина, Талицкого района, Свердловской области
Дата рождения06.10.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1937
Отец: Сидоров Алексей
Мать: не указана
д.Речкина, Талицкого района, Свердловской области
Рождение ребёнка
22.12.1969
Сын: Сидоров Сергей Викторович
Мать ребёнка: Сидорова Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
26.02.1971
Сын: Сидоров Виктор Викторович
Мать ребёнка: Сидорова Нина Сергеевна
Смерть
Неизвестно