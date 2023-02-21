Сидоров Виктор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Виктор Алексеевич

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Место рождения

д.Речкина, Талицкого района, Свердловской области

Дата рождения

06.10.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1937

Отец: Сидоров Алексей

Мать: не указана

д.Речкина, Талицкого района, Свердловской области
Рождение ребёнка
22.12.1969

Сын: Сидоров Сергей Викторович

Мать ребёнка: Сидорова Нина Сергеевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1971

Сын: Сидоров Виктор Викторович

Мать ребёнка: Сидорова Нина Сергеевна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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