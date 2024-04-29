Недосек Карп Владимирович 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Недосек Карп Владимирович

Место рождения

д. Малиновка, Саянский район, Красноярский край, РСФСР, СССР

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Недосек Владимир

Мать: не указана

д. Малиновка, Саянский район, Красноярский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Дёмина (Недосек) Нина Карповна

Мать ребёнка: Недосек Анастасия Сергеевна

Házastárs: Beata Magdalena Emilie* Magdalena Emilie von Güldenstubbe (von Poll)
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: Пропал без вести на войне

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