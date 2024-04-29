Недосек Карп Владимирович
Место рожденияд. Малиновка, Саянский район, Красноярский край, РСФСР, СССР
Дата рождения1914
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Недосек Владимир
Мать: не указана
д. Малиновка, Саянский район, Красноярский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Дёмина (Недосек) Нина Карповна
Мать ребёнка: Недосек Анастасия Сергеевна
Házastárs: Beata Magdalena Emilie* Magdalena Emilie von Güldenstubbe (von Poll)
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: Пропал без вести на войне