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Тишкин Федор Михайлович

Место рождения

Кудрявец, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

07.02.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1905

Отец: Тишкин Михаил Иванович

Мать: Тишкина Ефимия Петровна

Кудрявец, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.30 13 7 2 1905 сын Федор Кудрявские выселки крестьянин Тишкин Михаил Иванович Ефимия Петровна Кудрявские выселки крестьянин Мишляков Павел Федорович Кудрявские выселки солдатка Ча... Показать все
Смерть
Неизвестно

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