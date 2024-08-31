Тишкин Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения07.02.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1905
Отец: Тишкин Михаил Иванович
Мать: Тишкина Ефимия Петровна
ГАКО Ф.Ф-33 Оп.6 Д.30 13 7 2 1905 сын Федор Кудрявские выселки крестьянин Тишкин Михаил Иванович Ефимия Петровна Кудрявские выселки крестьянин Мишляков Павел Федорович Кудрявские выселки солдатка Ча... Показать все
Смерть
Неизвестно