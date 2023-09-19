Клюкова (Волосская) Елена Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1987
Место жительства
Неизвестно
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Войнов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
28.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Войнов Александр Андреевич
Рождение ребёнка
31.10.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волосский Сергей Викторович