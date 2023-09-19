Клюкова (Волосская) Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюкова (Волосская) Елена Евгеньевна

Клюкова (Волосская) Елена Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1987

Пол

Женский

Отец

1964 г.р.

Мать

1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1987

Отец: Клюков Евгений Николаевич

Мать: Степанова (Клюкова) Татьяна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войнов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
28.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Войнов Александр Андреевич

Рождение ребёнка
31.10.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волосский Сергей Викторович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.