Нечепаева (Шуваева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечепаева (Шуваева) Мария Николаевна

Место рождения

Успено-Раевка, Касторенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

04.08.1907

Дата смерти

15.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Успено-Раевка, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.01.1925

Сын: Нечепаев Николай Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Нечепаев Алексей Степанович

Отец ребёнка: не указан

Успено-Раевка, Касторенский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.01.1932

Сын: Нечепаев Петр Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.01.1934

Дочь: Плотникова Лидия Степановна

Отец ребёнка: Нечепаев Степан Акимович

Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1939

Дочь: Быкова Алла Степановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1941

Дочь: Пуляевская Нелля Степановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечепаев Степан Акимович

Смерть
15.05.1977
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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