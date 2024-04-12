Нечепаева (Шуваева) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.08.1907
Дата смерти15.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1907
Рождение ребёнка
01.01.1925
Сын: Нечепаев Николай Степанович
Рождение ребёнка
01.01.1930
Сын: Нечепаев Алексей Степанович
Рождение ребёнка
01.01.1932
Рождение ребёнка
10.01.1934
Дочь: Плотникова Лидия Степановна
Отец ребёнка: Нечепаев Степан Акимович
Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1939
Дочь: Быкова Алла Степановна
Рождение ребёнка
01.01.1941
Дочь: Пуляевская Нелля Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1977
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область