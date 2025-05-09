Gershanov Samuil Moiseevich (Zalman-Movshe Shmuilovich) 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Gershanov Samuil Moiseevich (Zalman-Movshe Shmuilovich)

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1883

умер 1963, Belarus. Vitebsk

Отец
Gershanov Moisey (Movsha)1851 г.р.
Мать
Gershanova ?Неизвестно г.р.
Супруги
Gershanova (Nachmansohn) Hava Anselevna1883 г.р.
Дети
Nikolaeva (Gershanova) Masha22.02.1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Gershanov Moisey (Movsha)

Мать: Gershanova ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Gershanova (Nachmansohn) Hava Anselevna

Рождение ребёнка
22.02.1920

Дочь: Nikolaeva (Gershanova) Masha

Мать ребёнка: Gershanova (Nachmansohn) Hava Anselevna

Смерть
1963
Belarus. Vitebsk

Похороны
Неизвестно
Staro-Ulanovichi Cemetery (Per Chesed Shel Emet), Vitsyebsk, Belarus

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