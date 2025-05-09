Gershanov Samuil Moiseevich (Zalman-Movshe Shmuilovich)
мужской, родился 1883
умер 1963, Belarus. Vitebsk
ОтецGershanov Moisey (Movsha)1851 г.р.
МатьGershanova ?Неизвестно г.р.
Супруги
Дети
Nikolaeva (Gershanova) Masha22.02.1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Gershanov Moisey (Movsha)
Мать: Gershanova ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1920
Дочь: Nikolaeva (Gershanova) Masha
Мать ребёнка: Gershanova (Nachmansohn) Hava Anselevna
Смерть
1963
Belarus. Vitebsk
Похороны
Неизвестно
Staro-Ulanovichi Cemetery (Per Chesed Shel Emet), Vitsyebsk, Belarus