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Мирошников Дмитрий Тихонович

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Место рождения

Никитовка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Никитовка, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Военная служба
С 08.09.1942
Наименование военкомата: Фрунзенский РВК, Приморский край, г. Владивосток, Фрунзенский р-н Дата поступления на службу: 08.09.1942 Воинское звание: рядовой Наименование воинской части: 14 брмп АСБО 77 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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