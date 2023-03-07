Мирошников Дмитрий Тихонович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Военная служба
С 08.09.1942
Наименование военкомата: Фрунзенский РВК, Приморский край, г. Владивосток, Фрунзенский р-н Дата поступления на службу: 08.09.1942 Воинское звание: рядовой Наименование воинской части: 14 брмп АСБО 77 ... Показать все
Смерть
Неизвестно