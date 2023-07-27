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Тамбовцев Илья Марков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1861

Отец: Тамбовцев Марк Силантьев

Мать: Тамбовцева Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Тамбовцев Стефан Ильич

Мать ребёнка: Тамбовцев Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Софья Ильинична

Мать ребёнка: Тамбовцев Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Евгения Ильинична

Мать ребёнка: Тамбовцев Федосья Григорьевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Тамбовцев Мирон Ильич

Мать ребёнка: Тамбовцев Федосья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамбовцев Федосья Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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