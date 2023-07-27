Тамбовцев Илья Марков
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1861
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Тамбовцев Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Софья Ильинична
Мать ребёнка: Тамбовцев Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Евгения Ильинична
Мать ребёнка: Тамбовцев Федосья Григорьевна
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Тамбовцев Федосья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно