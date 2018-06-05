Сайфуллина (Хайруллина) Вазина Мухаметдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сайфуллина (Хайруллина) Вазина Мухаметдиновна

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.02.1934

Дата смерти

05.06.2018

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1934

Отец: Хайруллин Мухаметдин Хайруллович

Мать: Хайруллина Махира Шайхрамовна

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Муж: Сайфуллин Раиф (Расых) Шамсиевич (Шамсетдинович)

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
24.12.1954

Муж: Сайфуллин Раиф (Расых) Шамсиевич (Шамсетдинович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1955

Сын: Сайфуллин Марсель Раифович

Отец ребёнка: Сайфуллин Раиф (Расых) Шамсиевич (Шамсетдинович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.09.1957

Дочь: Рафикова Раиса Раифовна

Отец ребёнка: Сайфуллин Раиф (Расых) Шамсиевич (Шамсетдинович)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.02.1962

Сын: Сайфуллин Ирек Раифович

Отец ребёнка: Сайфуллин Раиф (Расых) Шамсиевич (Шамсетдинович)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.06.2018
Москва, город федерального значения Москва

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