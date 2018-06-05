Сайфуллина (Хайруллина) Вазина Мухаметдиновна
Место рождения
Дата рождения24.02.1934
Дата смерти05.06.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1934
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
24.12.1954
Рождение ребёнка
08.10.1955
Сын: Сайфуллин Марсель Раифович
Отец ребёнка: Сайфуллин Раиф (Расых) Шамсиевич (Шамсетдинович)
Рождение ребёнка
13.09.1957
Дочь: Рафикова Раиса Раифовна
Отец ребёнка: Сайфуллин Раиф (Расых) Шамсиевич (Шамсетдинович)
Рождение ребёнка
15.02.1962
Отец ребёнка: Сайфуллин Раиф (Расых) Шамсиевич (Шамсетдинович)
Смерть
05.06.2018