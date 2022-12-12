Федорова (Русанова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения05.03.1911 ст.
Дата смерти12.01.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1911 ст.
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Федоров Егор Иванович
Рождение ребёнка
20.06.1946
Дочь: Пронина Лидия Егоровна
Отец ребёнка: Федоров Егор Иванович
д. Петровское, Орловская область
Рождение ребёнка
01.11.1948
Отец ребёнка: Федоров Егор Иванович
Бракосочетание
17.03.1966
Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.1992
Орёл, город Орёл, Орловская область
Причина смерти: Острая сердечная недостаточность