Федорова (Русанова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорова (Русанова) Евдокия Алексеевна

Федорова (Русанова) Евдокия Алексеевна

avatar

Место рождения

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

05.03.1911 ст.

Дата смерти

12.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1911 ст.

Отец: Русанов Алексей Григорьевич

Мать: Русанова Екатерина Домиановна

Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Федоров Николай Егорович

Отец ребёнка: Федоров Егор Иванович

Рождение ребёнка
20.06.1946

Дочь: Пронина Лидия Егоровна

Отец ребёнка: Федоров Егор Иванович

д. Петровское, Орловская область
Рождение ребёнка
01.11.1948

Сын: Федоров Иван Егорович

Отец ребёнка: Федоров Егор Иванович

Бракосочетание
17.03.1966

Муж: Федоров Егор Иванович

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Шемякино, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
12.01.1992
Орёл, город Орёл, Орловская область
Причина смерти: Острая сердечная недостаточность
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close