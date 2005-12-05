Терская (Терская) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерская (Терская) Вера Николаевна

Терская (Терская) Вера Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1916

Дата смерти

05.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1916

Отец: Жиделёв Николай Андреевич

Мать: Жиделёва Ольга Андриановна

Рождение ребёнка
17.01.1936

Дочь: Елена Ростиславовна

Отец ребёнка: Терский Ростислав Сергеевич

Смерть
05.12.2005
Monino, Shchyolkovsky District, Moscow Oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Монинское мемориальное кладбище, Монино, Щелковский район, Московская область, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close