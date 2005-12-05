Терская (Терская) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1916
Дата смерти05.12.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1916
Рождение ребёнка
17.01.1936
Дочь: Елена Ростиславовна
Отец ребёнка: Терский Ростислав Сергеевич
Смерть
05.12.2005
Monino, Shchyolkovsky District, Moscow Oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Монинское мемориальное кладбище, Монино, Щелковский район, Московская область, Россия