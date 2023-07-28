Горных Борис Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1914
Дата смерти10.08.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1953
Дочь: Анисихина (Горных) Тамара Борисовна
Мать ребёнка: Горных (Волкова) Тамара Петровна
Рождение ребёнка
18.02.1956
Мать ребёнка: Горных (Волкова) Тамара Петровна
Смерть
10.08.1980