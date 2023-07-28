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Горных Борис Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1914

Дата смерти

10.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горных (Волкова) Тамара Петровна

Рождение ребёнка
07.05.1953

Дочь: Анисихина (Горных) Тамара Борисовна

Мать ребёнка: Горных (Волкова) Тамара Петровна

Рождение ребёнка
18.02.1956

Сын: Горных Борис Борисович

Мать ребёнка: Горных (Волкова) Тамара Петровна

Смерть
10.08.1980

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