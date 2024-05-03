Осташкевич Михаил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осташкевич Михаил Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осташкевич Константин Дворянин Герба Лелива

Мать: (Подейкова) София 1-я жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташкевич Георгий Михайлович

Мать ребёнка: (Путятова Герба Сырокомля) Елена

потомки не известны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташкевич Антон Михайлович

Мать ребёнка: (Путятова Герба Сырокомля) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осташкевич Андрей Михайлович

Мать ребёнка: (Путятова Герба Сырокомля) Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Путятова Герба Сырокомля) Елена

Смерть
Неизвестно

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