Осташкевич Михаил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осташкевич Георгий Михайлович
Мать ребёнка: (Путятова Герба Сырокомля) Елена
потомки не известны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осташкевич Антон Михайлович
Мать ребёнка: (Путятова Герба Сырокомля) Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осташкевич Андрей Михайлович
Мать ребёнка: (Путятова Герба Сырокомля) Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно