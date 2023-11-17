Шелтунова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелтунова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Галкина Шелтунова Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбицкая Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Шелтунов Юрий

Узбекистан, город Самарканд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альбицкая Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Шелтунов Юрий

Узбекистан, город Самарканд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелтунов Юрий

Смерть
Неизвестно
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