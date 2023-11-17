Шелтунова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбицкая Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Шелтунов Юрий
Узбекистан, город Самарканд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альбицкая Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Шелтунов Юрий
Узбекистан, город Самарканд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шелтунов Юрий
Смерть
Неизвестно