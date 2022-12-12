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Рыдзелев Сергей Петрович

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Рыдзелев Петр Романович

Мать: Рыдзелева Мария Ивановна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
1913

Жена: Рыдзелева Елена Федоровна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.08.1914

Дочь: Рыдзелева Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Рыдзелева Елена Федоровна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Саратовской губернии крестьянин Мирон Сердюков и ст. Усть-Лабинской казачка Прасковья Федоровна Рыдзелева
Рождение ребёнка
27.01.1918

Сын: Рыдзелев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Рыдзелева Елена Федоровна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: ст. Усть-Лабинской казак Семен Петрович Рыдзелев и крестьянка Саратовской губернии Анастасия Федоровна Сердюкова
Смерть
Неизвестно
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