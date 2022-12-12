Рыдзелев Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Рыдзелев Петр Романович
Мать: Рыдзелева Мария Ивановна
Бракосочетание
1913
Рождение ребёнка
06.08.1914
Дочь: Рыдзелева Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Рыдзелева Елена Федоровна
Восприемники: Саратовской губернии крестьянин Мирон Сердюков и ст. Усть-Лабинской казачка Прасковья Федоровна Рыдзелева
Рождение ребёнка
27.01.1918
Мать ребёнка: Рыдзелева Елена Федоровна
Восприемники: ст. Усть-Лабинской казак Семен Петрович Рыдзелев и крестьянка Саратовской губернии Анастасия Федоровна Сердюкова
Смерть
Неизвестно