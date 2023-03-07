Архиреева (Швагрина) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхиреева (Швагрина) Мария Фёдоровна

Архиреева (Швагрина) Мария Фёдоровна

avatar

Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: Швагрин Фёдор Иванов

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Архиреев Александр Степанович

Отец ребёнка: Архиреев Степан Павлович

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Софонова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Архиреев Степан Павлович

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1892

Дочь: Параскева Степановна

Отец ребёнка: Архиреев Степан Павлович

Рождение ребёнка
24.08.1895

Сын: Архиреев Василий Степанович

Отец ребёнка: Архиреев Степан Павлович

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Архиреев Степан Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close