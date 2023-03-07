Архиреева (Швагрина) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870
Отец: Швагрин Фёдор Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Архиреев Александр Степанович
Отец ребёнка: Архиреев Степан Павлович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Софонова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Архиреев Степан Павлович
Рождение ребёнка
16.10.1892
Дочь: Параскева Степановна
Отец ребёнка: Архиреев Степан Павлович
Рождение ребёнка
24.08.1895
Сын: Архиреев Василий Степанович
Отец ребёнка: Архиреев Степан Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно